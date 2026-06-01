La miel del Bierzo triunfa en las ferias de Londres y París

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las mieles de la comarca berciana siguen sumando logros fuera de España. La miel berciana Oro del Bierzo acaba de obtener la medalla de oro en los London International Honey Awards 2026, un reconocimiento internacional que llega después de haber conseguido también la medalla de oro en los Paris International Honey Awards 2026.

La muestra premiada procede de Hornija, en el municipio de Corullón, en pleno Bierzo, y está vinculada a un entorno natural marcado por el castaño, la zarzamora y la riqueza paisajística de la comarca.

El nuevo reconocimiento obtenido en Londres confirma la proyección internacional de esta miel berciana, que ya venía de lograr la medalla de oro en París.

Cabe destacar que la miel premiada expresa el carácter del paisaje berciano a través de dos elementos muy representativos de su flora: el castaño y la zarzamora. Por ello, el resultado es una miel con personalidad propia, intensa, compleja y equilibrada, que busca trasladar al paladar la esencia de los montes bercianos.

Desde Oro del Bierzo, Luis García y Cristina Álvarez destacan que este premio en Londres supone «una enorme alegría y un impulso para seguir dando a conocer la miel del Bierzo dentro y fuera de España». «Queremos que quien pruebe nuestra miel descubra también una parte del Bierzo: sus castaños, sus zarzas, sus montes, sus colores y su forma de entender la naturaleza. Oro del Bierzo nace para compartir el sabor de nuestra tierra».