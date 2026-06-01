Diario de León

Carracedelo

La Feria Agroalimentaria de Carracedelo cerró con éxito de público

Casi cien expositores en el Oro de Roma.

Casi cien expositores en el Oro de Roma.l. de la mata

Publicado por
Eva Friera Aller
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

La edición número 30 de la Feria Agroalimentaria y Multisectorial del Bierzo, celebrada desde el viernes en Carracedelo, cerró ayer sus puertas con un gran éxito de público. Este año se dieron cita 97 stands que representaban a más de 170 empresas procedentes de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura, Asturias e incluso Portugal. 

El Bierzo y sus ocho marcas de garantía estuvieron presentes en esta cita ineludible del mes de mayo. La feria está consolidada como el gran escaparate del tejido empresarial, gastronómico y tradicional de la comarca, especialmente en esta edición tan significativa, en la que se cumplían 30 años de trayectoria. La conmemoración sirvió también para rendir homenaje a la familia Linares-Ordás por su labor de impulso y promoción de la feria desde sus inicios, así como a la cooperativa Cefruca.

Otra de las novedades fue la instalación de una exposición en la avenida principal de acceso al pabellón, que permitió realizar un recorrido histórico a través de textos, fotografías y paneles multimedia.

tracking