La Feria Agroalimentaria de Carracedelo cerró con éxito de público

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La edición número 30 de la Feria Agroalimentaria y Multisectorial del Bierzo, celebrada desde el viernes en Carracedelo, cerró ayer sus puertas con un gran éxito de público. Este año se dieron cita 97 stands que representaban a más de 170 empresas procedentes de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura, Asturias e incluso Portugal.

El Bierzo y sus ocho marcas de garantía estuvieron presentes en esta cita ineludible del mes de mayo. La feria está consolidada como el gran escaparate del tejido empresarial, gastronómico y tradicional de la comarca, especialmente en esta edición tan significativa, en la que se cumplían 30 años de trayectoria. La conmemoración sirvió también para rendir homenaje a la familia Linares-Ordás por su labor de impulso y promoción de la feria desde sus inicios, así como a la cooperativa Cefruca.

Otra de las novedades fue la instalación de una exposición en la avenida principal de acceso al pabellón, que permitió realizar un recorrido histórico a través de textos, fotografías y paneles multimedia.