Bierzo Al Toque contará con actividades gratuitas para todos los públicos

Conchi Fernández y Miguel Morán en la presentación de las actividades extramusicales de Bierzo al ToqueL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Bierzo al Toque en su cuarta edición no se comprondrá solo de las actuaciones musicales, sino que se ha diseñado un completo programa con actividades gratuitas destinadas a todos los públicos.

Del 23 al 26 de julio, se celebrarán talleres, exposiciones y actividades para niños basadas en la cultura del flamenco.

Se trata de una propuesta que complementa el cartel artístico ya presentado y que incluye conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, talleres infantiles, mesas redondas y clases magistrales en en La Térmica Cultural y en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, con acceso gratuito previa reserva.

La programación incluye conferencias sobre el flamenco contemporáneo, presentaciones editoriales, una mesa redonda dedicada al periodismo flamenco y varias masterclass impartidas por reconocidos artistas como Iván Vargas, Pepote y José del Tomate. También la presentación del recopilatorio de flamenco jazz Tirititrán, la exposición fotográfica de José Lamarca y actividades infantiles como el taller de pintura El color del flamenco y un taller impartido por Torombo. Además, se realizarán diversas catas de vino en bodegas de la comarca. También, se incorpora por primera vez la participación de una artista internacional: la guitarrista iraní Pune Farhani, reflejando la creciente proyección internacional del flamenco y la voluntad del festival de abrirse a nuevos públicos y territorios.

Durante la presentación, Concepción Fernández, directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía destacó la consolidación del certamen que es "ya una cita consolidada en los calendarios de festivales estatales de flamenco". Por su parte, el director artístico, Miguel Morán, remarcó la evolución del certamen: "el festival sigue creciendo y el Bierzo comienza a oírse, que tenemos un festival de flamenco y eso es importante".