El Banco de Alimentos del Sil de Ponferrada da un impulso a su actividad este mes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La despensa del Banco de Alimentos del Sil en Ponferrada necesita de la solidadaridad de la comarca berciana. Por ello, impulsan varias actividades para el mes de junio con el objetivo de reforzar el apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, en un contexto de aumento de la demanda de ayuda alimentaria. La primera de ellas será la Gran Recogida de Primavera, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio, en las principales cadenas de alimentación de la ciudad. Esta campaña, de carácter nacional, está coordinada por la Federación Española de Bancos de Alimentos y se desarrollará de forma simultánea en todo el país. Durante estos días, la ciudadanía podrá colaborar donando alimentos en los puntos habilitados en los supermercados, así como a través de aportaciones económicas en caja. Además, se habilita la posibilidad de colaborar mediante donación solidaria a través de Bizum al número 13635.

La segunda iniciativa será la paella benéfica, que se celebrará el 20 de junio en el Parque de la Concordia. Este evento cuenta con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, que dirige Alexandra Rivas. La jornada solidaria contará con actividades para toda la familia, como hinchables para los más pequeños, música y el sorteo de una camiseta de la SDP firmada por sus jugadores.

Por todo ello, desde el Banco de Alimentos del Sil, destaca que «debido al incremento del número de beneficiarios atendidos y a la creciente necesidad de recursos, la implicación de la ciudadanía resulta más importante que nunca». «Cada gesto solidario, por pequeño que parezca, contribuye directamente a mejorar la vida de muchas personas de nuestro entorno», añade.

Finalmente, el Banco de Alimentos del Sil agradece profundamente la colaboración de entidades y ciudadanía, así como el compromiso continuo de Ponferrada con la solidaridad.