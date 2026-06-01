Courel clausura en Camponaraya el programa de formación «Redprendiendo en mi pueblo»

Foto de familia de la entrega de diplomasL.DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, el socialista berciano Gerardo Álvarez Courel, junto con el diputado de Servicios Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, clausuraban esta tarde el programa denominado Redprendiendo, en el Ayuntamiento de Camponaraya que dirige Eduardo Morán.

El acto fue en un aula donde se ha impartido el curso, en el Espacio Joven. «Redprendiendo en mi pueblo» es un programa de formación y desarrollo socio-cultural diseñado específicamente para adultos en el medio rural. Promovido por la Diputación de León y la UNED, su objetivo principal es combatir la exclusión digital.