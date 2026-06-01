El Hospital El Bierzo incorpora otro oncólogo que se suma a los cuatro existentes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

«El Hospital El Bierzo ha logrado la incorporación de la quinta especialista en Oncología Médica, lo que refuerza de forma significativa la capacidad asistencial del servicio. También se ha publicado una plaza de fidelización en esta especialidad, que, en caso de cubrirse, completaría las seis plazas de la plantilla», así lo anunciaba el responsable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho.

Resalta este directivo que este avance ha sido posible gracias a la ampliación progresiva de la plantilla orgánica contemplada en el Plan de Garantía Integral para el Bierzo, un conjunto de medidas impulsadas por la Junta de Castilla y León orientadas a mejorar la dotación de profesionales y la calidad de la atención sanitaria en la comarca.

«La evolución del servicio oncológico responde así a una planificación sostenida que ha permitido incrementar el número de facultativos en los últimos años, con el objetivo de garantizar una atención más accesible, continuada y de mayor calidad para los pacientes oncológicos del Área de Salud del Bierzo», destaca. La suma de estas actuaciones, tanto la asignación de plazas de fidelización como el refuerzo del Servicio de Oncología, pone de manifiesto «el compromiso institucional con la mejora de la sanidad pública en el Bierzo, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria y en el medio rural», añaden y avanzan que, «la Gasbi continuará trabajando para atraer y retener talento sanitario, consolidar sus equipos profesionales y seguir avanzando en la prestación de una asistencia sanitaria de calidad, cercana y resolutiva para todos los ciudadanos del área».

La Gasbi continúa impulsando y dando a conocer entre los profesionales el plan de fidelización de la Consejería de Sanidad, tras la publicación de 54 plazas dentro del programa 2026 aprobado por la Junta de, una iniciativa destinada a reforzar la estabilidad de las plantillas sanitarias y favorecer la continuidad de los profesionales que finalizan su formación especializada.

Del total de plazas asignadas al Área de Salud del Bierzo, 47 corresponden al Hospital El Bierzo, lo que sitúa al centro hospitalario como el que mayor volumen de contratos de fidelización recibe en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Diferentes especialistas en Urgencias, Traumatología, Cirugía General, Oftalmología o Medicina Interna, entre otros, ya han mostrado su interés por estas vacantes. A estas plazas y las de oncología se suman cinco plazas de Medicina Familiar y Comunitaria en Atención Primaria y dos plazas específicas para el ámbito rural, ubicadas en las Zonas Básicas de Salud de Fabero y Villablino, contribuyendo así a mejorar la cobertura asistencial en áreas de especial complejidad y dispersión geográfica.