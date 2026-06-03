Eduardo Morán asegura que hay que mantener la exigencia de parte del Grado de Medicina en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del PSOE de León, Eduardo Morán, aseguró hoy que la comarca del Bierzo debe mantener la exigencia de que parte de la formación del Grado de Medicina se imparta en el Campus del Bierzo. «Estoy a favor de una Facultad de Medicina en la provincia de León y me gustaría que estuviese ubicada en El Bierzo», remarcó el también alcalde de Camponaraya durante la presentación de la III Feria de las Antigüedades y el Coleccionismo. Asimismo, Morán valoró las gestiones realizadas para la puesta en marcha de este grado.

En este sentido, el presidente provincial de los socialistas recordó el compromiso adquirido tanto por la actual rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, como por el exrector Juan Francisco García Marín, quien, según destacó, «trabajó mucho en esa dirección para que el grado tuviese presencia en el Campus del Bierzo».

A juicio de Morán, la futura Facultad de Medicina fue concebida «con dos patas», por lo que reclamó que «se respete ese compromiso y que una parte importante de la formación tenga implantación en nuestro campus berciano». «Estoy seguro de que la rectora hará todo lo posible, como berciana que es, para que así sea», señaló. No obstante, insistió en que «seguiremos siendo reivindicativos en esta cuestión», aunque pidió conceder «un pequeño margen de confianza», convencido de que «se van a respetar los compromisos adquiridos».