Morala reclama a la ULE que aclare cómo se pidió la llegada de Medicina a León y a Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, volvió hoy a reclamar a la rectora de la ULE, Nuria González, que aclare si en el informe remitido a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León sobre la implantación del Grado de Medicina se defendió “con igual convicción” su llegada a León y Ponferrada.

"Muchas personas de Ponferrada no conocen cómo se decide la implantación de una nueva carrera en nuestro Campus. No saben qué papel le corresponde a la Universidad de León, a la Agencia de Calidad o al Consejo de Universidades, no saben cómo funcionan los rotatorios de las asignaturas o cómo trabajan los evaluadores externos", explicó.

A jucio del regidor ponferradino, "la ciudadanía ponferradina ha expresado unánimemente un deseo que es una aspiración legítima, una reivindicación sensata y un proyecto necesario para que el municipio crezca como ciudad universitaria".

Por ello, recordó que a los pocos días de su toma de posesión como alcalde en la inauguración del curso académico en 2023 reclamé el grado en Medicina para Ponferrada como "una petición personal". "Hablaba yo entonces de las reticencias que se habían vencido al otro lado del Manzanal para que otras titulaciones de Ciencias de la Salud se hubieran implantado aquí y no en el Campus de Vegazana, evitando la tentación de la centralización exclusiva. Lamentablemente no podemos decir hoy lo mismo con respecto a Medicina. La gente cree que es muy probable que se arrastre desde el primer momento un enfoque perjudicial para Ponferrada que haya sido imposible reconducir después".

"Como alcalde me hubiera gustado que en una relación institucional más fluida desde la ULE hubieran contactado para explicar estos aspectos antes de que llegaran a la ciudadanía a través de la prensa. Me hago eco de una pregunta que nos han trasladado muchos ponferradinos y que la Sra. Rectora podría responder con un simple sí o no y luego acreditarlo con los documentos. ¿Se ha pedido la implantación en León y Ponferrada con la misma convicción, con el mismo grado de desglose, con la misma especificación de infraestructuras, profesorado, equipamiento y proyecto? ¿Se ha mostrado el compromiso incondicional en ambos casos a la vez o el de Ponferrada es un simple condicional?", argumentó.

Y es que el alcalde de Ponferrada creee "que no se ha argumentado con igual precisión, alcance y minuciosidad en ambos casos, pero para que los ponferradinos salgamos de esta duda, que es casi una certeza, no reto, pero sí invito a la Rectora a que haga públicos los documentos enviados para la evaluación, incluida la memoria, para ver si hay idéntica atención a los detalles en la petición con su memoria y en las alegaciones".