Eduardo Morán considera “preocupante” el nuevo Gobierno de PP y Vox para el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del PSOE de León, Eduardo Morán, considera que el nuevo gobierno de PP y Vox es “preocupante”. “Tener un Gobierno de derecha y extrema derecha en mi comunidad autónoma y, si no lo remediamos, puede incluso llegar al Gobierno de España. No sé lo que va a ocurrir con estos pactos; no será bueno para Castilla y León”, afirmó. De hecho, recordó la “mala experiencia” porque Vox tendrá responsabilidades “muy importantes” en la comunidad y en la comarca de El Bierzo, remarcó el también alcalde de Camponaraya durante la presentación de la III Feria de las Antigüedades y el Coleccionismo de la localidad.

Para el líder socialista, la negociación se ha desarrollado en paralelo con otras tres comunidades autónomas y, “viendo por dónde van las ideas de retroceso democrático en este país, estoy muy preocupado”. Morán cree que la formación Vox tendrá “responsabilidades muy importantes” en el Ejecutivo autonómico.

“Lo que sí podemos ofrecer desde el PSOE es estar vigilantes ante todo aquello que pueda suponer un retroceso en los avances que hemos tenido en los últimos años”, añadió.

También pidió al PP que fuese “lo suficientemente sensato” para que “no entre al juego de Vox”. “Lo que más me preocupa es cómo aplican esas políticas con retrocesos para las personas en materia de igualdad y en los avances de los servicios públicos”, concluyó.