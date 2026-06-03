Palacios del Sil convoca a sus vecinos a concejo por el estado de un monte inmanejable ante el fuego

En los once pueblos de Palacios del Sil, hay miedo a un verano como el de 2025. Hay miedo al fuego después de un invierno de mucha precipitación que ha dejado el monte tupido de matorral y con temperaturas muy altas ya desde los últimos días de mayo. Los presagios no son buenos, porque la situación es idéntica a la previa de los voraces incendios forestales que asolaron la comarca hace casi un año. Palacios libró, salvo una franja de Salientes que se vio afectada por el fuego extendido desde Fasgar, pero ni sus vecinos ni el Ayuntamiento quieren fiar a la suerte y por eso critican la «dejadez» de la Junta de Castilla y León que —dicen— no ha hecho nada de lo prometido para cambiar el escenario del monte tras lo sucedido el pasado agosto.

El equipo de gobierno ha convocado una reunión, tipo concejo, para el 10 de junio. Pretende escuchar a las juntas vecinales y a los colectivos directamente afectados, principalmente el ganadero; para ordenar las quejas y críticas que lleva recogiendo desde hace meses y dar traslado tanto a la Junta de Castilla y León como a la Diputación. La primera se comprometió a limpiar los montes, a abrir nuevos caminos y cortafuegos y a crear franjas de seguridad alrededor de los núcleos poblacionales. «No se ha hecho nada de lo que se dijo en materia de limpieza», se lamenta el alcalde, Roberto Fernández, que recuerda que en prácticamente todos los pueblos de su municipios, «el monte se mete en las casas».

El Ayuntamiento hace lo que puede con dos miniretros y personal propio; pero eso no da para nada en un municipio con una ingente masa forestal. Hace falta una actuación integral y eso demanda, consciente de que ya hay poco margen de acción. Vecinos, ganaderos, cazadores y otros colectivos que «conviven con los montes públicos» están convocados a la reunión. El objetivo es organizarse «para ver qué medidas podemos adoptar y qué reclamamos a la administración», dice el regidor, haciendo hincapié en el aumento de la cabaña ganadera y el peligro que los incendios suponen para las vacas y para los pastos de los que estas se alimentan.