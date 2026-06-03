Bembibre acoge la mesa coloquio «Letras con ciencia»

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Martes Literarios celebra el próximo sábado 6 de junio en el Teatro Bne la mesa coloquio «Letras con ciencia», acto central de las Jornadas Culturales AmArtes, que se desarrollan entre el 4 y el 10 de junio en Bembibre. La mesa estará moderada por la periodista y escritora Noemí Sabugal, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y colaboradora habitual en diversos medios de comunicación.

El coloquio reunirá a cuatro destacados profesionales de ámbitos culturales y divulgativos: la artista multidisciplinar Virginia Calvo, el divulgador Sergio Castro, conocido como el profesor 10 de mates, la escritora y creadora de contenido Carmen Rodríguez, y la periodista y poeta ponferradina Elena Soto García. Los participantes aportarán perspectivas diversas desde el arte, la ciencia, la literatura y el periodismo.

Calvo destaca por su trabajo artístico comprometido con la realidad social y la igualdad; Castro es uno de los divulgadores científicos más influyentes en español; Rodríguez desarrolla proyectos de narrativa y promoción cultural; y Soto García combina la creación poética con la divulgación especializada en ciencia y medio ambiente.

La actividad está organizada por la Asociación Cultural Martes Literarios y cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bembibre. La entrada será gratuita hasta completar aforo, como en el resto de actividades del programa de las Jornadas AmArtes.