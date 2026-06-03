La música independiente asturiana llega a Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acogerá entre el 12 y el 14 de junio un ciclo de conciertos que reunirá en tres jornadas consecutivas a algunas de las propuestas más destacadas del panorama musical asturiano.

La programación tendrá lugar en la zona de la cafetería del recinto y contará con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo ofrecerá un recorrido por distintos estilos que van desde el rock alternativo hasta el pop mestizo y la música de raíz contemporánea.

El ciclo arrancará el viernes 12 de junio (20:30 horas) con la actuación de Los Acebos, que presentan su gira ‘A flor de piel Tour’. La banda, liderada por Alberto Rodríguez, se ha consolidado como una de las formaciones emergentes del indie-rock nacional gracias a un sonido de guitarras intensas y letras de marcado carácter emocional.

La segunda cita será el sábado 13 de junio (21:00 horas) con Alberto & García, que presentará su nuevo trabajo ‘Barro’. El grupo asturiano, con una amplia trayectoria en la escena independiente, destaca por su fusión de pop-rock, folk latinoamericano y sonidos mestizos, y por sus directos de gran conexión con el público.

El ciclo se cerrará el domingo 14 de junio a las 12:00 horas con la actuación de Muñeco Vudú, formación ovetense que propone un estilo ecléctico en el que conviven influencias del pop, reggae, country y ritmos latinoamericanos, con un enfoque abierto y sin etiquetas.