Toral reescribe la historia del tren y viaja a Quereño

Viaje en tren, en la última edición de Toral en Tren.l. de la mata

Toral de los Vados celebrará, este próximo fin de semana, uno de los acontecimientos más destacados de su agenda social. Un evento que aúna historia, música, teatro. tradición y gastronomía, creado que honrar la memoria ferroviaria de una localidad marcada por el tren. Toral en Tren alcanza su vigésima tercera edición y el Ayuntamiento ha programado una retahíla de actividades que llenarán de quehaceres los dos días de descanso semanal. La inauguración oficial será el sábado a las 12.00 horas y también se inaugurará la nueva Aula de Interpretación del Ferrocarril. Después, abrirá sus puertas el Mercadillo Ferroviario en la plaza de la Estación, actuará el grupo de gaitas Mencía y se pondrá en marcha el tren de calle.

Como cada año, el plato fuerte de Toral en Tren es el viaje ferroviario al que los pasajeros acuden vestidos de época. Esta vez el destino será la localidad de Quereño, en Ourense y el tren partirá a las 16.00 horas. Será una travesía nostálgica y emotiva marcada por el rugido de la locomotora y el traqueteo de los vagones. El Mago Ferny amenizará el trayecto con espectáculo de magia y, ya en Quereño, se dará forma a también tradicional hermanamiento. A las 18.00 horas está previsto el regreso.

Habiendo retornado ya a Toral de los Vados, la fiesta se alargará con el espectáculo teatral ‘Circus Feria’, que tendrá lugar en la plaza de la Estación. También ahí se empezarán a repartir las papeletas para el sorteo de dos premios de 200 euros a los mejores vestidos de época, que se celebrará a las 23.00 horas. Pero antes, a las 19.00 horas, comenzará a ronda por los bares de la localidad y, a las 20.00 horas, comenzará la comida de calle en la zona de la Biblioteca. Media hora después de la medianoche, se encenderá la disco móvil, también en la plaza de la Estación.

El domingo, el Aula de Interpretación del Ferrocarril —tenedora de una de las exposiciones más completas, didácticas y divertidas sobre el mundo del ferrocarril— permanecerá abierta entre las 11.00 y las 15.00 horas. A las 12.00, arrancará el tren de calle y también el trenecito para niños en la plaza de la Estación. A la misma hora, comenzará la ronda vermú con amenización musical y, a las 13.30 horas, Toral de los Vados servirá la tradicional Olla Ferroviaria, un plato emblemático que evoca la esencia de la cocina ferroviaria. La clausura del evento será a las 15.00 horas.

El programa

Sábado, 6 de junio

12.00. Inauguración oficial de Toral en Tren y de la nueva Aula de Interpretación del Ferrocarril.

16.00. Viaje en tren histórico: Toral de los Vados — Quereño (Orense). Los participantes acuden vestidos de época y habrá un hermanamiento con la localidad orensana.

18.00. Viaje de regreso del tren histórico desde Quereño y espectáculo teatral en la plaza de la Estación.

19.00. Ronda por los bares de Toral de los Vados.

20.00. Cierre del Aula de Interpretación del Ferrocarril y comida en la calle.

23.00. Sorteo de dos premios de 200 euros a los mejores vestidos de época.

00.30. Fiesta nocturna con disco móvil en la plaza de la Estación.

Domingo, 7 de junio

11.00-15.00. Apertura de Aula de Interpretación del Ferrocarril.

12.00. Tren de calle por Toral de los Vados.

12.00. Ronda vermú con actuaciones musicales de calle.

13.30. Degustación de la tradicional Olla Ferroviaria en el aparcamiento de la Biblioteca.

15.00. Clausura oficial de Toral en Tren.