El Campus de Ponferrada organiza una sesión sobre el próximo eclipse

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada acercará la astronomía al público el próximo lunes, 8 de junio, con la celebración de la velada divulgativa «12 de agosto: cuando el día se haga noche», una actividad gratuita que se desarrollará en los jardines del campus a partir de las 19.00 horas.

El programa contempla una conferencia divulgativa impartida por la investigadora Cristina Jiménez Palau, además de una sesión de observación solar directa con material especializado y la participación de un astrofotógrafo. Durante su intervención, la científica explicará de forma sencilla qué son los eclipses, cómo se producen y qué otros fenómenos similares pueden observarse en el Sistema Solar.

Asimismo, analizará las singularidades del eclipse previsto para el 12 de agosto, considerado uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de los próximos años.