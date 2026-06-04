El agua de riego empieza a correr por la nueva red de 200 kilómetros de tuberías del Canal Bajo del Bierzo

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El campo berciano vive un día histórico. Desde hoy, se distribuye agua para riego en la nueva red de tuberías que sustituye a las viejas acequias del Canal Bajo. Es el resultado de una inversión de 40 millones de euros y décadas de espera. Esta madrugada se finalizaba el llenado y ya circulará el agua por los 200 kilómetros de gigantescas tuberías enterradas a lo largo del Bierzo Central. Permitirán regar una superficie de más de 2.200 hectáreas, aunque todavía quedan 1.800 hectáreas que se seguirán regando mediante el sistema tradicional.

Se han habilitado 50 puntos de vertido, detalla el secretario de la comunidad de regantes del Canal Bajo, Humberto Merayo, para garantizar que las fincas que no han sido modernizadas también puedan recibir agua. Además, a lo largo de esta campaña y la que viene también se utilizará para aquellas propiedades pendientes de que concluyan los trabajos de concentración parcelaria.

El agua llegará a las diferentes acequias de forma progresiva y dentro de una semana estará a pleno rendimiento. Las últimas serán las del entorno de las piscinas de Compostilla. El estreno de las tuberías cambia para siempre las perspectivas agrícolas del Bierzo, con un importante ahorro de agua y menos cantidad de fertilizantes, además de facilitar las cosas al agricultor.