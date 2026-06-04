El presidente del Consejo reclama unidad institucional para evitar que Medicina fracase en el Campus de Ponferrada

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha comparecido este jueves para pedir "cordura, rigor, responsabilidad y unidad" respecto a la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de León y su extensión al Campus de Ponferrada. Lo hace después del cruce de críticas con el equipo de gobierno de la capital berciana y con el propio alcalde, Marco Morala, y de este con la rectora de la ULE. Asegura Ramón que lo que está en juego es todo, ya que a día de hoy ni siquiera se contempla que pueda impartirse Medicina en Ponferrada a partir del cuarto curso.

El presidente comarcal defiende el papel de la Universidad y su trabajo en favor del Campus de Ponferrada, habiendo intentado incluirlo para formación de futuros médicos en los dos últimos cursos de la titulación. Pero ha sido la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León -insiste Olegario Ramón- la que ha frenado en seco esa pretensión, básicamente por un "problema grave de falta de profesorado" y también de infraestructuras. "No podemos engañar a la gente cuando somos perfectamente conocedores de la realidad. Exigir esa implantación simultánea en los dos campus habría provocado el rechazo del plan de estudios. El informe del organismo calificador lo dice claramente", afirmó la máxima autoridad del Consejo.

"No estamos en un debate de enfrentamiento entre León y Ponferrada, estamos en hacer las cosas bien o no hacer las cosas bien. Si apostamos por el populismo en lugar de por el rigor, fracasará e proyecto", advirtió Ramón, volviendo a incidir en que "ahora mismo, ni siquiera está aprobado que el cuarto curso lo haya en Ponferrada. Eso se tendrá que intentar a futuro, apostando por la sensatez y, por eso, debemos unirnos todos para trabajar conjuntamente en este objetivo".

Olegario Ramón recuerda que los informes emitidos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y las alegaciones y respuestas de la Universidad de León son públicos, accesibles para cualquier a través de la página web de la ULE. Ahí -apunta- se refleja claramente la postura de la Universidad, intentando que Medicina se pudiera impartir en Ponferrada desde e cuarto curso. Algo que, remarca el presidente del comarcal, "sigue estando en su hoja de ruta, sigue trabajando en ello". "Siempre la intención de la Universidad de León fue el grado se desarrollase en ambos campus", volvió a remarcar.

Universidad de León e instituciones -defendió Olegario Ramón- deben trazar una hoja de ruta común para alcanzar el objetivo y citó expresamente a la Junta de Castilla y León, a la que ha pedido la máxima implicación y las inversiones necesarias para resolver los déficits que frenan las aspiraciones del Campus de Ponferrada para impartir Medicina. "La Junta es esencial para incorporar todo lo necesario para que se inicie en el cuarto curso en Ponferrada. Se tiene que implicar de verdad y demostrar que apuesta por el Bierzo", dijo.

"¿Qué ganamos con enfrentarnos a la rectora? Vayamos todos juntos, porque es necesario", concluyó el presidente del Consejo.