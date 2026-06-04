El Hospital El Bierzo incorporará un arco quirúrgico de altas prestaciones para las operaciones de Traumatología

El servicio de Traumatología del Hospital El Bierzo dispondrá de un arco quirúrgico de altas prestaciones para sus intervenciones. Lo hará con una inversión de 302.500 euros que acaba de aprobar la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves. El nuevo equipo permitirá no solo funciones básicas de imagen intraoperatoria, sino una serie de funcionalidades avanzadas que "mejorarán el flujo de trabajo quirúrgico, la precisión diagnóstica en procedimientos complejos y la adaptación al entorno real del quirófano en una especialidad tan compleja como la traumatología", han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Este nuevo equipo engrosa la dotación tecnológica de Hospital El Bierzo en el momento que más inversión se ha hecho para mejorar sus prestaciones y ofrecer una respuesta más rápida y óptima a los pacientes, además de agilizar y mejorar enormemente el trabajo de los profesionales sanitarios. El robot Da Vinci ha sido uno de esos grandes avances.

El nuevo arco quirúrgico -un equipo móvil de rayos X en forma de C utilizado en el quirófano- permitirá técnicas avanzadas con capacidad de guardar series a una velocidad de quince pulsos por segundo, incorporando un sistema de marcado de la anatomía en monitor de visualización en vivo, con adquisición de imágenes 3D y programa de conexión con navegadores.

"Las tecnologías de diagnóstico por imagen están aportando una capacidad de resolución diagnóstica que permite detectar muchas enfermedades en su etapa más temprana, permitiendo una acción terapéutica más rápida y eficaz ante la enfermedad", subrayan desde la Consejería de Sanidad.