Denuncian el abandono de camadas de gatos en una colonia felina de Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Protección y Salubridad Animal de Ponferrada ha denunciado el abandono de varias camadas de gatos junto a su madre en una colonia felina de la ciudad.

Los animales fueron encontrados en el interior de dos cajas estancas, cerradas y precintadas, un hecho que el teniente de alcalde y concejal del área, Iván Alonso, ha calificado con dureza como "un sacrificio".

"Se trata de un acto absolutamente inaceptable que atenta contra el bienestar animal y que ya está en manos de la Policía Local", ha señalado Alonso, quien ha recordado que la Ley de Bienestar Animal contempla este tipo de conductas como infracciones graves que pueden acarrear sanciones económicas e incluso penas de prisión.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que abandonar gatos domésticos en colonias felinas no supone una ayuda. "Cada colonia tiene su propio equilibrio sanitario y territorial, y la introducción de nuevos animales puede suponer un grave riesgo para su salud e incluso para su vida", recuerdan desde la Concejalía.

Gatos abandonados en una cajaDL

Por su parte, la presidenta de la asociación Peludines sin Suerte, Natalia Ramos, ha advertido también de la situación y ha alertado de la aparición de nuevas camadas en colonias que ya estaban controladas. "Estamos viendo cachorros en colonias que ya habían sido esterilizadas al 100 %, lo que nos preocupa especialmente y nos obliga a insistir en la esterilización de los gatos domésticos", ha señalado.

Ramos ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana ante posibles casos de envenenamiento: "Pedimos a los vecinos que, si detectan cualquier comportamiento sospechoso o animales afectados, avisen inmediatamente a las autoridades".

En paralelo, tanto el Consistorio como la entidad animalista han recordado que solo las personas cuidadoras autorizadas pueden alimentar a los gatos de las colonias. "La alimentación debe hacerse exclusivamente con pienso seco, salvo casos excepcionales, ya que otros alimentos pueden perjudicar seriamente su salud", han explicado desde la Concejalía, advirtiendo de que dejar comida casera puede constituir una infracción.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha valorado positivamente los avances del plan CER (Captura, Esterilización y Retorno), que ha permitido reducir en torno a 200 ejemplares la población felina en el municipio y disminuir el número de colonias activas, aunque advierten de que "la aparición de nuevas camadas obliga a no bajar la guardia en la gestión y control de estos animales".