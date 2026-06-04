Piden 4,5 años de cárcel para el autor del incendio que obligó a desalojar Berlanga del Bierzo el pasado verano

Con un Bierzo ya abrasado por la oleada de incendios que asolaron la comarca desde los primeros días de agosto del año pasado y en una situación de riesgo extremo, dos vecinos de Berlanga del Bierzo vieron a un tercero agrupar restos de arbustos y material vegetal en los alrededores del pueblo. Eran las 21.00 horas del 27 de agosto y a las 3.30 horas de esa madrugada, prendió fuego a los montones generando varios puntos de ignición con un mechero. La rápida intervención de la Guardia Civil evitó que esos conatos se expandieran, pero el pirómano no cesó en su empeño y a las 17.00 horas del día siguiente, volvió a prender en una zona boscosa, generando siete puntos de ignición a lo largo de un kilómetro. Ahora, la Fiscalía de Área de Ponferrada pide para él cuatro años y medio de cárcel y el pago de los más de 70.000 euros que costó el incendio.

Un vecino que circulaba con su vehículo por la zona aquella tarde fue el primero en verlo y dio aviso a un agente medioambiental que localizó al acusado en las cercanías del punto de inicio del fuego. Ahí mismo reconoció ser el autor, según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Pero el agente ambiental dio prioridad a la contención del fuego, dada su proximidad al pueblo, y dejó escapar al pirómano que, finalmente, fue detenido en el mismo entorno por integrantes del pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil de Zaragoza, que se encontraban desplegados en la zona como apoyo para hacer frente a la grave situación generada por los incendios forestales. Ante ellos también admitió ser el causante y haberse deshecho de mechero empleado.

El incendio llegó a ser declarado de nivel 2 y hubo que evacuar, de manera preventiva, a los vecinos de Berlanga. Se dio por controlado prácticamente 24 horas después de su inicio y por extinguido, a mediodía del 4 de septiembre de 2025. Afectó a algo más de siete hectáreas de arbolado, matorral y monte bajo.

El juicio contra este hombre de 20 años, que está en prisión desde el mismo día de su detención, se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de León por un delito continuado de incendio forestal.