El PSOE de Ponferrada critica los 380.000 euros de gasto en la zona del Sil

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha criticado la actuación ejecutada por el equipo de gobierno en la zona de esparcimiento del río Sil, una intervención que, según denuncian, ha supuesto una inversión de 380.000 euros y que "meses después de su inauguración, evidencia la falta de planificación, gestión y proyecto". Los socialistas aseguran que las instalaciones continúan sin estar plenamente a disposición de la ciudadanía, lo que consideran un uso ineficiente del dinero público.

"Las inversiones tienen sentido cuando prestan servicio a los vecinos y no es razonable que una obra terminada permanezca cerrada durante meses", señalan. Además, aseguran que el sistema de reservas y la actividad de piragüismo anunciada no se ha puesto en marcha. "Se anunciaron fechas concretas para su uso, pero meses después no existe una oferta real para la ciudadanía", señalan.

Los socialistas recuerdan que el proyecto fue presentado como una gran actuación de recuperación del entorno fluvial, con embarcadero, base para piragüismo, iluminación, mobiliario urbano y usos turísticos. Sin embargo, denuncian que la realidad dista de lo anunciado. “La apertura al público ni está ni se la espera, y la caseta destinada a actividades deportivas ya ha sufrido actos vandálicos”, afirman.

Para el Partido Socialista, este caso es “un ejemplo de una forma de gobernar basada en los anuncios y las fotografías, pero sin seguimiento ni planificación posterior”. En este sentido, concluyen que “mientras otros municipios aprovechan sus ríos para generar actividad, Ponferrada mantiene cerradas unas instalaciones que deberían estar funcionando desde hace meses”, calificando la inversión como “dinero público desaprovechado”.