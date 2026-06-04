La diabetes ‘sale a caminar’ por última vez este curso

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El programa Camino para Cambiar la Diabetes celebrará el sábado 6 de junio su jornada de clausura tras varios meses de actividad física, educación para la salud y promoción de hábitos de vida saludables en Ponferrada. La cita contará con la participación de alrededor de un centenar de personas, entre ellas un grupo de 40 visitantes procedentes de Países Bajos que compartirán la última jornada de senderismo con los participantes habituales de esta iniciativa.

La salida está prevista para las 8.45 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Con el objetivo de facilitar la participación de personas con distintas capacidades físicas, la organización ha diseñado dos recorridos. El primero será una ruta más accesible por el entorno del río, mientras que el segundo recorrerá la conocida como Senda de Bas.

Tras la finalización de las caminatas, los participantes asistirán al acto de clausura que se celebrará en el Castillo de los Templarios entre las 14.30 y las 15.30 horas, donde recibirán diplomas conmemorativos por su participación.

Además, ya está abierto el plazo de inscripción para la próxima edición del 2027, que comenzará en el mes de enero.