Reabren las zonas infantiles del Temple, Cuatrovientos y El Plantío

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Las zonas de juegos infantiles de los parques del Temple, Cuatrovientos y El Plantío han reabierto al público tras finalizar los trabajos de sustitución del pavimento de caucho.

Las zonas de juegos infantiles de los parques del Temple, Cuatrovientos y El Plantío han reabierto al público tras finalizar los trabajos de sustitución del pavimento de caucho.

El concejal del área, Carlos Fernández, ha explicado que la actuación ha supuesto una inversión de 128.564 euros y ha permitido renovar un total de 1.510 metros cuadrados de superficie: 800 en El Plantío, 400 en El Temple y 310 en el parque Pablo Picasso de Cuatrovientos. El edil ha avanzado que el Consistorio continuará con este tipo de mejoras en otras áreas infantiles del municipio. «Se irá ampliando a otras instalaciones la reparación integral de los juegos que se ha llevado a cabo en El Plantío, a medida que dispongamos de medios», ha señalado.