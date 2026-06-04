La infancia de antes ‘pasa a escena’ en Vega de Espinareda

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Vega de Espinareda acogerá este sábado 6 de junio, a las 19.30 horas, la representación del espectáculo de música y baile tradicional «Días de rodillas peladas», con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. La propuesta reúne sobre el escenario a más de veinticinco participantes, que darán vida a un montaje que combina música, danza y teatro.

A través de juegos populares, canciones infantiles, nanas y retahílas, el espectáculo propone un viaje a la vida cotidiana de los más pequeños en una época en la que las calles eran espacios de encuentro y el juego formaba parte esencial del aprendizaje. En definitiva, este espectáculo invita al público a descubrir formas de juego y convivencia que marcaron a varias generaciones.