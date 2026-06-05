MediaMarkt busca 20 profesionales para su nueva tienda en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

MediaMarkt busca 20 profesionales para trabajar en la nueva tienda que abrirá en el Centro Comercial El Rosal de Ponferrada en septiembre. La compañía ha abierto ya el proceso de selección y priorizará perfiles que "se caractericen por su dinamismo, experiencia en puestos similares, capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, entusiasmo y por sus habilidades para la atención al cliente", aseguran fuentes de la compañía dedicada a la distribución de electrónica de consumo y servicios

Entre las vacantes para la nueva tienda en Ponferrada, destacan los puestos de líderes de equipo, venta al público, atención al cliente y almacén. Todas aquellas personas interesadas podrán acceder al proceso de selección a través del portal de empleo MM Careers – Let’s Go! o a través en la sección "Trabaja con nosotros” de la página web de MediaMarkt España.

"Es muy ilusionante llegar con una nueva tienda que refleja la evolución de MediaMarkt. Nuestro objetivo es acercarnos aún más a los clientes y seguir comprometidos por el talento local, ya que las personas son clave en nuestro éxito. Buscamos profesionales con pasión por la tecnología y el servicio al cliente para construir juntos una experiencia de compra única para toda la comunidad de Ponferrada y alrededores", asegura la gerente de MediaMarkt Ponferrada, Olga Varela.

La tienda de El Rosal será de formato ‘Xpress’, "diseñado para ofrecer una experiencia de compra ágil, cómoda y cercana, adaptándose a las necesidades de los clientes a través de una propuesta basada en la proximidad y la conveniencia. Totalmente integrada en la plataforma omnicanal de la compañía, permitirá combinar de forma sencilla la experiencia física y digital, garantizando un proceso de compra fluido y conectad", explican desde MediaMarkt. Tendra una superficie total de 1.240 metros cuadrados, de los que cerca de 922 metros estarán destinados al área comercial, con una amplia oferta en electrónica de consumo y tecnología, además de un gran porfolio de servicios y soluciones 360º en torno a los productos.