CB adelanta un otoño caliente por el Grado de Medicina y pide la dimisión de Olegario Ramón

El secretario general de Coalición por El Bierzo (CB), Iván Alonso, eleva el tono en defensa de que el Grado de Medicina de la Universidad de León se imparta, ya desde el primer curso, en el Campus de Ponferrada y contra el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, al que define como "portavoz de la rectora" de la ULE y del leonesismo, después de que haya pedido unidad institucional para conseguir que la titulación llegue al centro universitario ponferradino en el cuarto curso. "Unidad por el primer curso, no por el cuarto", insiste Alonso, que califica de "migajas" lo que plantea la Universidad y adelanta un "otoño caliente".

"Vamos a dar la batalla por Medicina y que no nos temen el pelo con lo del cuarto curso. La sociedad berciana lo demanda y el Hospital El Bierzo lo necesita. Vamos a pelear este asunto hasta el final y no nos vamos a rendir nunca", aseveró el bercianista, advirtiéndo a la rectora de la ULE, Nuria González, que esto "no se despacha con dos comunicados y tres medias verdades". "La lleva clara", dijo.

Al representante de Coalición por El Bierzo no le valen las explicaciones de la Universidad de León en cuanto a las imposiciones del organismo evaluador, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. "Si yo pongo toda la carne en el asado, si hay medios, si hay profesores, la Agencia no tiene absolutamente nada que decir", apuntó Alonso. O lo que es lo mismo, que si la Universidad apostara firmemente por el Campus, tendría los recursos necesarios para cumplir los requisitos. De hecho -dijo- "tampoco hay instalaciones en el Campus de Vegazana, van a empezar Medicina en precario, de prestado en algunos edficios", añadió.

Ivan Alonso asegura tener claro que si el rector de la ULE siguiera siendo Juan Francisco García Marín, el Campus de Ponferrada tendría 20 alumnos ya desde el primer curso de Medicina. Tambien menciona instalaciones como el aulario y el edificio de la antigua gerencia sanitaria, con gran potencial para servir al nuevo grado, defendió.

Especialmente crítico fue el secretario general de CB con el presidente del Consejo Comarcal. Afirma que la de Olegario Ramón es la peor presidencia de la historia de la institución y vuelve a pedir su dimisión. Denuncia que ha dejado al Consejo en parada técnica y ni siquiera se ha presentado el presupuesto de 2026 y "ya no tiene la excusa de la falta de secretaria e interventor habilitados", afirmó.

Que el Consejo Comarcal tenga un tractor "parado desde 2018" con la necesidad actual de limpieza y desbroce forestal y que haya traspasado a Cesefor la gestión del futuro parque micológico del Bierzo tambien fueron hecho criticados por Iván Alonso. "Para dejarlo en manos de Cesefor, no hubieran hecho falta seis años de parálisis", dijo el bercianista, asegurando que durante su etapa como vicepresidente de la institución ya habían reunido 14.000 hectáreas para ese parque micológico.