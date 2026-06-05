Morala pide a la ULE un título adicional a Medicina en el Campus de Ponferrada

En lo que respecta a la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de León, desde el Bierzo se atisba de todo menos la unidad institucional que ha pedido el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reaccionado a esa aspiración de crear un frente común y no comparte, para nada, las consideraciones del también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Morala insiste en que la nueva titulación debe impartirse en el Campus ponferradino desde el primer curso y acusa a Ramón de ser "servil a los intereses de León y contrario a los de Ponferrada y el Bierzo".

Además de no aceptar los argumentos esgrimidos por el rectorado de la Universidad de León e insistir en que, si la apuesta por el Campus de Ponferrada hubiera sido seria y firme en la memoria presentada, el órgano evaluador no hubiera puesto ningún pero; además de esto, el regidor pide más y pide un "título adicional a Medicina para el Campus de Ponferrada".

"Como a cada universidad se le puede conceder un nuevo título de grado cada año, hay que repartir en los siguientes años y, por eso, pido un título adicional a Medicina en el ámbito de conocimiento que la Universidad de León estime conveniente y adecuado a crear sinergias académicas, investigadoras y de transferencia en Ponferrada", defendió Marco Morala, quien volvió a insistir en que "la mayoría de los problemas señalados por los evaluadores externos, que son de fuera de Castilla y León, tienen que ver con cómo se dan unos cursos en León y otros en Ponferrada". Es decir, que "si se impartiera la carrera completa en Ponferrada, desaparecerían la mayoría de las dificultades", dijo, para después criticar que la Universidad de León no haya "sido capaz de solventar, aclarar y precisar" esta cuestión.

"Si a Olegario Ramón le parece que pedir cosas nuevas para Ponferrada y, en concreto, las que tiene que ver con el ámbito sanitario es innecesario, que se lo explique a los ciudadanos", concluyó el alcalde de Ponferrada, cerrando así cualquier puerta a la unidad institucional o a la complacencia con la Universidad de León en lo que a Medicina se refiere.

"Quiero que se imparta Medicina para el mayor grupo posible, cuanto antes y todos los cursos del grado; y que se trabaje desde ya sin poner las peticiones en condicional. No se podría, sino se pondrá Medicina en el Campus de Ponferrada, con unos medios materiales y humanos concretos y sin indefiniciones temporales", se reafirmó Morala.