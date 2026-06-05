Redondo y Aagesen abordarán los retos de violencia de género en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Redondo, Aagesen, Nevenka Fernández y otros referentes del ámbito jurídico, social y cultural participarán en una jornada sobre violencia sistémica, memoria y reparación que reunirá a especialistas para analizar las distintas formas de violencia machista y los retos en materia de igualdad.

El encuentro se desarrollará en el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural y contará con mesas de debate centradas en el análisis del machismo en la vida pública, las estructuras de poder y las dinámicas de violencia en distintos ámbitos sociales.

La programación incluirá intervenciones de expertos como Miguel Lorente, Itziar Gómez, María Gavilán, Elisa García-Mingo, Hilario Sáez o Yolanda Domínguez, entre otros, en diferentes sesiones.

En la sesión «Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación», participarán Nevenka Fernández y Charo Velasco y se abordará el impacto de la denuncia, la memoria personal y los procesos de reparación social y simbólica. La jornada será inaugurada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que participarán en el acto de apertura previsto a mediodía.

El acto concluirá con la inauguración de un mural artístico de Mercedes deBellard, centrado en la representación de la figura femenina, y la entrada será gratuita previa inscripción hasta completar aforo.