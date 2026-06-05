Pedanías de Ponferrada denuncian el retraso en el pago de las subvenciones de 2025

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las pedáneas de Columbrianos, Peñalba de Santiago y San Clemente de Valdueza han denunciado el retraso en el pago de las subvenciones de 2025 destinadas a gastos de funcionamiento y actividades de las juntas vecinales, unas ayudas que, pese a haber sido tramitadas, evaluadas y con cuantías ya fijadas, continúan sin abonarse.

Según explican, el expediente quedó encauzado tras la reunión de la Comisión Técnica de Medio Rural celebrada el 15 de diciembre de 2025, en la que se dio cuenta de la propuesta de resolución y se confirmó que las solicitudes cumplían todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Sin embargo, meses después, aseguran que no han recibido el ingreso de las ayudas ni una explicación clara sobre las causas del retraso o una previsión concreta de pago, lo que está afectando al funcionamiento ordinario de las pedanías, que siguen asumiendo gastos básicos con recursos muy limitados.