La Mancomunidad del Bierzo Central refuerza la recogida de residuos con tres vehículos de última generación

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Municipios del Bierzo Central ha incorporado a su parque móvil dos nuevos camiones recolectores de carga trasera y un camión de recogida de carga superior compactador para el servicio de recogida de residuos. Vehículos de última generación que "se incorporan como piezas claves dentro del nuevo contrato adjudicado a FCC Medio Ambiente y muestran su compromiso con la Mancomunidad y con unos servicios urbanos modernos, eficientes y de vanguardia", aseguran fuentes de la empresa.

La inversión supera los 800.000 euros para vehículos Iveco VI-E carrozados con las últimas tecnologías que permitirán "mejorar los tiempos de recogida y reforzar la seguridad de los operarios, minimizar emisiones y ruido en el entorno urbano y dar un paso más en la modernización de los servicios públicos de la Mancomunidad.