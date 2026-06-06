Detienen a un atracador de jamonerías y carnicerías en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de varios robos con fuerza y daños cometidos en distintos establecimientos comerciales de Ponferrada. La detención se produjo durante la madrugada del viernes, después de que agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana fueron avisados de que un individuo estaba golpeando los escaparates de varios comercios en la calle Obispo Osmundo. Los testigos que alertaron al 091 describieron a un hombre vestido con una prenda superior de color verde y una gorra roja.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que una carnicería de la parte alta de la ciudad presentaba importantes daños en uno de sus cristales y localizaron desperfectos en el escaparate de otro establecimiento del mismo sector, donde existía un agujero compatible con el impacto de un objeto contundente. Durante las gestiones realizadas en las inmediaciones, los agentes localizaron a un varón que coincidía plenamente con la descripción facilitada por los testigos y, junto a uno de los establecimientos, fue intervenido un teléfono móvil que resultó pertenecer al después detenido. Además, «el sospechoso manifestó espontáneamente que había arrojado el objeto utilizado para causar los daños entre unos setos de la plaza Sánchez Albornoz, lugar donde fue posteriormente localizado e intervenido para su análisis por parte de la Policía Científica», relatan fuentes oficiales.

La investigación permitió relacionar al arrestado con otros hechos similares ocurridos recientemente en Ponferrada, entre ellos los ataques sufridos por dos jamonerías y diversos establecimientos cárnicos. Todos ellos cometidos mediante un modus operandi semejante. Asimismo, al detenido le constaba en vigor una orden de alejamiento respecto de una de las víctimas afectadas por estos hechos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.