Camponaraya se convierte en la capital de las antigüedades y el coleccionismo

Feria de Antigüedades y Coleccionismo de CamponarayaANA F. BARREDO

Publicado por Alejandra Cascallana El Bierzo Creado: Actualizado:

El recinto ferial de Camponaraya vuelve a convertirse este fin de semana en un punto de referencia para los amantes de las antigüedades, el coleccionismo y los objetos con historia.

La soleada mañana del sábado acompañó una jornada que atrajo a numerosos visitantes dispuestos a descubrir auténticos tesoros entre los diferentes expositores. La feria fue inaugurada oficialmente el sábado a las 11.00 horas por las autoridades locales, que destacaron la importancia de este evento para la promoción cultural y turística del municipio. En ella participan alrededor de una treintena de anticuarios procedentes de distintos puntos del país, convirtiendo a Camponaraya en lugar de encuentro para coleccionistas, curiosos y aficionados a las piezas singulares.

Los expositores ocupan stands de aproximadamente 20 metros cuadrados instalados en el pabellón exterior cubierto, un espacio cómodo y adecuado para la exposición y venta de todo tipo de artículos. Además, la organización ha dispuesto un servicio de vigilancia nocturna durante toda la feria para garantizar la seguridad tanto de los profesionales como de los objetos expuestos.

El recorrido por la muestra permite viajar por distintas épocas y temáticas. Entre los artículos más llamativos destacan varios coches antiguos, un destacado puesto dedicado a los vinilos, muebles de diferentes estilos y épocas, juguetes, fotografías históricas, esculturas y un sinfín de piezas curiosas que despiertan la nostalgia y el interés de los visitantes.

La feria demuestra una vez más que en el mundo del coleccionismo es posible encontrar casi cualquier cosa si se sabe buscar y dejarse sorprender por cada rincón de los expositores. Desde pequeños objetos cotidianos cargados de recuerdos hasta auténticas piezas de valor histórico, la cita ofrece oportunidades tanto para coleccionistas experimentados como para quienes simplemente disfrutan contemplando objetos con pasado.