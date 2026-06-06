Un viaje ferroviario al pasado entre Toral de los Vados y Quereño

El acto central de Toral en Tren en Toral de los Vados es, siempre, el viaje ferroviario en el que los pasajeros se visten de época para regresar al pasado y enlazar con algún pueblo ‘hermano’. Esta vez ha sido Quereño (Ourense). A primera hora de la tarde partió un tren que rinde homenaje a la historia del ferrocarril, con el andén llenó de recuerdos y vecinos encantados de volver a vivir una experiencia única. El evento continúa mañana, siendo la degustación de la tradicional Olla Ferroviaria el plato fuerte del día. Este es un plato emblemático que evoca la esencia de la cocina ferroviaria.

Los pasajeros vestidos de época en el tren de Toral en Tren.ANA F. BARREDO Las imágenes del viaje histórico de Toral en Tren.

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