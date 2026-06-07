El Hospital El Bierzo refuerza Microbiología para dar diagnósticos infecciosos inmediatos

El servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital El Bierzo ha dado un vuelco a su actividad y a la respuesta que ofrece con la renovación total del equipamiento del laboratorio y la incorporación de sistemas y técnicas de última generación, que permiten al equipo de quince personas que integra su plantilla analizar el cien por cien de las muestras que entran, sin tener que externalizar nada. «Hemos pasado de una microbiología clásica a una microbiología moderna. Donde antes se cultivaba y tardaba el cultivo tres o cuatro días; ahora, con el apoyo PCR, somos capaces de descartar o dar un resultado positivo en una hora», explica la jefa del servicio, Laura Milian.

En el laboratorio de Microbiología del Bierzo entran, al mes, unas 6.000 muestras humanas susceptibles de tener una infección (orina, sangre, úlceras, esputos, piel, partes blandas, hueso, líquido cefaloraquídeo y heces, entre otros)m y, hasta la renovación del laboratorio, se externalizaban en torno a 1.500. Algunas eran enviadas al Hospital de León, otras al Centro Nacional de Microbiología (Madrid) o a clínicas privadas en Barcelona. Actualmente, con el mismo presupuesto, se hace todo dentro. «Ya somos capaces de resolver cualquier brote infeccioso que podamos tener. Ahora estamos muy dotados de PCR y eso nos permite mayor rapidez en el diagnóstico e implica que el tiempo de ingreso sea menor, que el ajuste de tratamiento sea más rápido y orientar al médico mucho mejor», destacó Milian.

La incorporación de paneles sindrómicos marca la diferencia. Es una prueba de diagnóstico molecular rápido que permite detectar múltiples patógenos (virus, bacterias, hongos o parásitos) y genes de resistencia a los antimicrobianos en una sola muestra y en aproximadamente una hora u hora y media. «Diagnostica 30 o 40 organismos de golpe y esto significa que, por ejemplo, ante una infección respiratoria grave, puedes decirle al médico en hora y media el microorganismo que tiene el paciente», explica la jefa del servicio.

La jefa del Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital El Bierzo, Laura Milian.L. DE LA MATA

Antes, el laboratorio no tenía una serología extensa. Esto es un análisis de sangre que detecta y mide los anticuerpos en el suero sanguíneo. Había que externalizarlo y también ha cambiado. «La tecnología incorporada nos ha permitido optimizar muchísimo y automatizar las cargas virales de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C. Ahora, somos más rápidos, más eficientes, con un menor coste, menos técnicas manuales y con menos errores», apuntó Laura Milian.

De tardar alrededor de 48 horas en identificar una bacteria a minutos y de una espera de tres días para diagnosticar una enfermedad en la sangre (bacteriemia) a ponerle nombre al microorganismo en cuestión de cuatro horas. Esto es lo que ha permitido la actualización del laboratorio del servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital El Bierzo y esto permite un diagnóstico precoz, un tratamiento dirigido directo, acortar los tiempos de hospitalización, optimizar recursos sanitarios y, sobre todo, salvar vidas.

Autonomía total con el mismo presupuesto En el laboratorio de Microbiología del Hospital El Bierzo entran una media de 6.000 muestras humanas susceptibles de tener infección al mes y, hasta la modernización de los equipos, se externalizaban unas 1.500

«Nosotros tenemos presupuestado anualmente un dinero y con el mismo presupuesto ya lo hacemos todo aquí y damos un servicio mucho mejor, porque no tenemos que depender de nuestro hospital de referencia, que es el Hospital de León. Ya no se envía nada. Somos totalmente autónomos. Con la renovación, automatización y todas las técnicas nuevas que hemos implantado, gastamos lo mismo que hace dos años sin externalizar nada y dando respuesta en horas cuando antes tardábamos días», resumió la jefa del servicio. La renovación se ha hecho con contratos por cesiones por parte de las empresas con las que trabaja el laboratorio.

Dos de las integrantes del equipo, en el laboratorio.L. DE LA MATA

Laura Milian asegura que el laboratorio de Microbiología del Hospital El Bierzo está al nivel de su hospital de referencia (León), pero eso no frena la aspiración de mejora del equipo humano que sostiene su actividad. En el horizonte, están ya las técnicas con PCR digital, «también para desarrollarnos nosotros como profesionales», dice. Está pedido el proyecto con Salamanca para incorporarlo, de momento a nivel de investigación. «En caso de asepsis o shock séptico, permite diagnosticar al paciente en dos horas», dice a jefa del servicio de Microbiología, que explica que «el problema que tienen las infecciones de sangre es que hay que incubar el hemocultivo en unos equipos. Esos equipos están midiendo cada dos minutos el hemocultivo y cuando vira de color. es que hay algo respirando dentro de este bote y sale positivo. Ese tiempo de incubación, que puede variar desde dos horas hasta cinco días, lo ahorraríamos y tendríamos un resultado en cuestión de horas».