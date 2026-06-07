Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Publicado por Alejandra Cascallana El Bierzo Creado: Actualizado:

Ponferrada celebra este domingo 7 de junio la festividad del Corpus Christi, una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la ciudad. La jornada tuvo como escenario principal la Basílica de la Encina, donde fieles, autoridades y vecinos participaron en los actos organizados con motivo de esta celebración.

Antes incluso de que las campanas de la Basílica de la Encina comenzaran a sonar para anunciar su inicio, decenas de niños y niñas ya se encontraban reunidos en las inmediaciones del lugar. Ataviados con los trajes de su Primera Comunión, los pequeños posaban para las fotografías que les tomaban padres, abuelos y familiares, muchos de ellos junto a la tradicional alfombra floral instalada a las puertas de la Basílica. Entre sonrisas, nervios e ilusión, los niños aguardaban el comienzo de los actos, conscientes de que serían los grandes protagonistas de la jornada.

Las campanas de la basílica retumbaron a las 12.00 horas para anunciar el inicio de la eucaristía. Posteriormente, a las 12.45 horas, dio comienzo la tradicional procesión sacramental por las calles de la capital berciana.

Los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión desempeñaron un papel central en el cortejo, acompañando el recorrido ataviados con sus trajes ceremoniales y portando cestas con pétalos de flores que fueron arrojando al paso de la custodia. Su presencia aportó uno de los elementos más emotivos y participativos de la jornada.

Junto a ellos, la alfombra floral instalada en la entrada de la Basílica de la Encina volvió a captar todas las miradas. Elaborada de forma artesanal, se convirtió en uno de los principales atractivos visuales de la celebración, congregando a numerosos asistentes que no dudaron en fotografiarla antes del inicio de la procesión.

La cita contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y del teniente de alcalde, Iván Alonso. El regidor destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones de la ciudad: “El Corpus es un día señalado, se trata de una tradición histórica heredada de nuestros antepasados”, afirmó. Además, señaló que la corporación municipal tiene el compromiso de asistir a los actos programados en una fecha tan significativa. Asimismo, felicitó a los niños y niñas que han celebrado este año su Comunión y agradeció el esfuerzo de las personas que madrugaron para confeccionar la alfombra floral situada a las puertas de la Basílica de la Encina.

La festividad del Corpus Christi volvió así a reunir a centenares de personas en una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas del calendario ponferradino.