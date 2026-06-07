Las imágenes del Corpus Christi en Ponferrada

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada conmemoró este domingo 7 de junio la festividad del Corpus Christi, una de las celebraciones religiosas con mayor tradición en la ciudad.

A las 12.00 horas, el repique de las campanas de la basílica marcó el comienzo de la misa solemne. Finalizada la ceremonia religiosa, sobre las 12.45 horas, arrancó la habitual procesión, que recorrió varias calles de la zona alta de Ponferrada.

Los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión durante este año, vestidos con sus trajes de ceremonia, acompañaron el recorrido portando cestas repletas de pétalos de flores, que fueron esparciendo al paso de la custodia.