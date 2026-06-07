Diario de León

Las imágenes del Corpus Christi en Ponferrada

La Basílica de la Encina acogió este domingo la misa y posterior procesión, en la que los niños y niñas de Primera Comunión tuvieron un papel protagonista arrojando pétalos al paso de la custodia

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Publicado por
Alejandra Cascallana
Ponferrada

Creado:

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Ponferrada conmemoró este domingo 7 de junio la festividad del Corpus Christi, una de las celebraciones religiosas con mayor tradición en la ciudad.

A las 12.00 horas, el repique de las campanas de la basílica marcó el comienzo de la misa solemne. Finalizada la ceremonia religiosa, sobre las 12.45 horas, arrancó la habitual procesión, que recorrió varias calles de la zona alta de Ponferrada.

Los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión durante este año, vestidos con sus trajes de ceremonia, acompañaron el recorrido portando cestas repletas de pétalos de flores, que fueron esparciendo al paso de la custodia.

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, en la Basílica de las Encina

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, en la Basílica de las EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, en la Basílica de las Encina

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, en la Basílica de las EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, y los concejales Carlos Cortina, Alexandra Rivas e Iván Alonso

Marco Morala, alcalde de Ponferrada, y los concejales Carlos Cortina, Alexandra Rivas e Iván AlonsoANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los concejales Carlos Cortina, Alexandra Rivas e Iván Alonso junto a Marco Morala, alcalde de Ponferrada

Los concejales Carlos Cortina, Alexandra Rivas e Iván Alonso junto a Marco Morala, alcalde de PonferradaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesión

Los niños y niñas de la Primera Comunión protagonizan la tradicional procesiónANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la EncinaANA F. BARREDO

Ponferrada celebra el Corpus Christi en la Basílica de la Encina

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