Homenaje a once vidas de cien años en Ponferrada

Publicado por M. Macías León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha celebrado, este domingo, una jornada de reconocimiento a los socios de los dos centros de día de la ciudad, El Plantío y Flores del Sil, que tienen cien o más años. Once fueron los centenarios homenajeados, aunque solo tres pudieron asistir a la misa que tuvo lugar en la iglesia de San Antonio y a la comida posterior, en el Restaurante Doce Torres. Allí, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, entregó tres placas conmemorativas a Manuel Prada, Avelina García y Francisca Navas. El resto de centenarios, que por diferentes causas personales y de salud no pudieron estar presentes. las recibirán en sus lugares de residencia.