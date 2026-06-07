La retirada de los andamios acerca la inauguración del mirador de la Encina

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Los trabajos en el campanario de la Basílica de la Encina avanzan ya hacia su recta final tras la retirada de los andamios, un gesto que confirma que la intervención está prácticamente concluida y que la apertura al público del mirador y el museo es inminente.

La previsión inicial fijaba la finalización de las obras para el mes de junio y, aunque el calendario ha sufrido algunos ajustes, los trabajos avanzan conforme a lo previsto y su conclusión podría producirse en las próximas semanas.

«Es un proyecto necesario y el mejor para Ponferrada», aseguraba Marco Morala, alcalde de la capital berciana, durante la celebración del Corpus Christi en Ponferrada.