La Gasbi acerca los hábitos saludables a las aulas de Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro de Salud Ponferrada III de Flores del Sil continúa desarrollando el programa iniciado en 2022 sobre educación para la salud dirigido a los centros educativos de su zona básica. Con el objetivo de promover hábitos saludables y dotar a la población infantil de conocimientos para actuar ante emergencias, los sanitarios de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo se han desplazado hasta los colegios La Asunción, Flores del Sil y Las Alamedas.

A través de diferentes talleres impartidos por profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), los estudiantes de quinto y sexto de Primaria han recibido formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), actuación ante atragantamientos, posición lateral de seguridad y activación de los servicios de emergencia.

La iniciativa también ha incluido actividades relacionadas con la promoción de hábitos saludables. En el Colegio Flores del Sil, por ejemplo, alumnos de tercero y cuarto de Primaria participaron en un taller sobre alimentación equilibrada y ejercicio físico.

El programa continuará el próximo 25 de junio con una jornada de Soporte Vital Básico dirigida al profesorado de Infantil y Primaria de La Asunción. Además, de cara al próximo curso, está previsto ampliar las acciones formativas con nuevos talleres de primeros auxilios para docentes.

Con este proyecto, el Centro de Salud Ponferrada III busca acercar la educación sanitaria a las aulas y formar a niños, niñas y profesores en conocimientos básicos que pueden resultar decisivos en situaciones de emergencia.