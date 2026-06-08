Stacbond supera los 250 empleados en la fábrica de La Rozada y abre un proceso de selección para ampliar la plantilla

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa Stacbond supera los 250 empleados en la fábrica de Parandones, en Toral de los Vados, y lanza unas jornadas de selección de personal con vistas a incrementar la plantilla y refrendar su «compromiso con el empleo industrial del Bierzo», aseguran fuentes de la compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización de panel composite, bobina de aluminio pintada y componentes estructurales para los sectores de la arquitectura, imagen de marca, industria y transporte.

El proceso de elección de trabajadores activado por Stacbond responde a un nuevo modelo de recepción de candidaturas mediante cita previa, por el cual los interesados en entrar a trabajar en la factoría presentarán directamente su currículum y mantendrán una primera toma de contacto con los responsables de la misma en las instalaciones del Polígono Industrial de La Rozada, en Toral.

«Esta iniciativa llega en un momento de consolidación para la empresa, tras varios años de crecimiento continuado y después de culminar, durante los últimos meses, un importante proceso de reorganización interna de su complejo industrial. La actuación ha supuesto la implantación de un nuevo layout productivo orientado a optimizar los flujos de trabajo, mejorar la logística interna, reorganizar espacios productivos y aumentar la eficiencia operativa de las instalaciones», explican fuentes de la empresa, que aseguran que estos cambios «permiten a la compañía afrontar con mayores garantías las necesidades de crecimiento previstas para los próximos años y continuar mejorando la competitividad de su centro productivo».

De cara al nuevo proceso selectivo, Stacbond busca, principalmente, operarios industriales y su intención, con este nuevo procedimiento de búsqueda de personal, es «acercar loss procesos de contratación a los profesionales de la comarca, facilitando un contacto más directo, cercano y ágil entre los candidatos y la empresa». Las jornadas de selección comenzarán este próximo jueves, día 11 de junio, y se mantendrán hasta el día 2 de julio. Se celebrarán semanalmente: los martes de 16.00 a 20.00 horas y los jueves entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora e incluirá una visita guiada a las instalaciones de La Rozada, permitiendo a los candidatos conocer de primera mano la fábrica, las diferentes áreas de trabajo, los procesos productivos y los posibles puestos que podrían desempeñar dentro de la compañía. Posteriormente, los asistentes mantendrán una entrevista individual con el equipo de Recursos Humanos. Para ello deberán reservarán previamente su cita a través de la plataforma habilitada por la compañía (calendly.com/stacbond/jornadas-seleccion). Igualmente, podrán realizar cualquier consulta relacionada con las jornadas de selección contactando directamente con el departamento de Recursos Humanos a través del correo electrónico rrhh@stacbond.es o del teléfono 609 81 65 65.

«Queremos facilitar que cualquier persona interesada en formar parte de nuestro equipo pueda conocernos de una forma sencilla y directa. Estas jornadas son una oportunidad para acercar la empresa a los profesionales de la comarca y seguir incorporando talento a un proyecto industrial sólido, innovador e internacional», señalan desde la compañía.