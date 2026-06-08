Canarias toma como referencia al Bierzo para crear y mejorar sus bancos de tierras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo ha participado en unas jornadas sobre bancos de tierras en Las Palmas de Gran Canaria, donde la experiencia berciana ha sido reconocida como «modelo de éxito a nivel nacional». Su gerente, Beatriz Anievas, explicó que el encuentro —organizado por la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias— surgió tras varios contactos previos en el grupo de trabajo sobre tierras infrautilizadas del Ministerio de Agricultura en Madrid. «El objetivo era generar un espacio de intercambio en torno a la creación, desarrollo y mejora de los bancos de tierras que tienen en Canarias (Tenerife y Gran Canaria) y conocer nuestra gestión para adaptar nuestro modelo a la realidad canaria», señaló Anievas.

En las jornadas, participó personal técnico y político del Cabildo y del Gobierno canario, «muy interesados en tomarnos como referencia para ampliar a nivel regional los diferentes bancos de tierras que surgen en las islas e, incluso, unificar criterios de actuación», afirmó la gerente del Banco de Tierras. «Son un referente para los que estamos empezando», dijo el coordinador del Banco de Tierras de Gran Canaria, Carlos Martel.

El equipo del Bierzo se desplazó también al municipio de Valleseco, donde se están impulsando iniciativas en torno a la elaboración de sidra de manzana reineta. Tanto Anievas como el director de Alimentos de Calidad, Pablo Linares, compartieron la experiencia berciana en el cultivo de la manzana y el castaño, la detección de plagas, soluciones y la movilidad de tierras con relevo generacional.