Miguel Antonio Álvarez: «Tenemos un producto espectacular y hay que transformarlo aquí en el Bierzo»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Miguel Antonio Álvarez fue el encargado anoche de poner en valor otro de los grandes patrimonios de la comarca berciana: la gastronomía. El presidente de la Asociación Gastronómica del Bierzo participó en La Tertulia de La 8 Bierzo, programa presentado por el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y que contó además con la participación de la periodista de Diario de León, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Sellos de calidad

Los productos. «En los productos del Bierzo nos falta hacer la cuadratura del círculo. Tenemos un producto espectacular y lo podemos elaborar relativamente bien, pero no completamos todo el proceso. Si somos capaces de contar con un producto adecuado y de manipularlo correctamente, también tenemos que ser capaces de venderlo. No debe venderlo un tercero; tenemos que transformarlo aquí y creérnoslo como bercianos".

"Mucha gente no es consciente de la fortaleza y el potencial que tienen nuestros productos. Lo que me extraña es que, siendo El Bierzo una tierra de emprendedores, no exista una industria de producción y elaboración completa».

Nacimiento de la Asociación

Creación en enero de 2026. «Progresa adecuadamente desde hace seis meses. Vamos a buen ritmo y avanzamos con paso firme para satisfacer los intereses de los socios y hacer las cosas bien. Es el ritmo que quieres imprimir a un proyecto que acaba de nacer y que depende del grado de implicación del equipo, en este caso de la junta directiva.Sentarse a comer lo hace cualquiera, pero trabajar y buscar ese retorno para el socio es otra cosa».

Diferencias con León

Seña de identidad. «No existe una asociación como la nuestra. La comarca está ahí, tiene los productos y todos los mimbres necesarios para que pueda existir una asociación sin ánimo de lucro que defienda los intereses gastronómicos del Bierzo y de Laciana, una comarca que también cuenta con una propuesta gastronómica muy interesante». «Hay un antes y un después cuando pasas el puerto del Manzanal. Los intereses eran distintos y veíamos las cosas de diferente manera», justificó así la necesidad de contar con una asociación diferente a la Academia Gastronómica Leonesa. Además, añadió: «Si estás en El Bierzo, hay que trabajar aquí». En el ámbito gastronómico, aseguró que «más allá del Manzanal opinan de manera distinta a nosotros».

Auge de los vinos

Proyección. «En lo que respecta a los vinos del Bierzo, existe una gran unión entre los restauradores y los establecimientos a la hora de comercializarlos». «Cada vez se ven más vinos bercianos fuera de la comarca, y yo me fijo mucho en eso». «La presencia de nuestros vinos va en aumento. Cada vez es más frecuente encontrar referencias de bodegas bercianas en las cartas de determinados restaurantes. Eso quiere decir que no compran por comprar, sino que valoran la calidad de nuestros vinos y los ofrecen a sus comensales».

Proyectos

Colaboración con el sector. «Estamos dispuestos a colaborar con instituciones públicas y privadas para poder asesorar». «Estamos creando tres consejos dentro de la asociación: uno de cocineros, otro de productores y un tercero de artesanos, con el objetivo de generar jornadas de trabajo que permitan definir y aportar ese conocimiento, por ejemplo, al Consejo Comarcal del Bierzo de cara a las Jornadas Gastronómicas».

Álvarez, Domínguez, Gavela y María Carro en La TertuliaAna F. Barredo

Botillo de Bembibre

Fiesta internacional. «Tengo que poner en valor al Ayuntamiento por esa iniciativa, pero veo esa fiesta un poco apalancada. Se cena botillo por la noche y, ¿por qué no empezar un poco antes? Todo necesita una vuelta». «Siempre es positivo abrir las ventanas y las puertas y dejar entrar aire fresco. En el Festival del Botillo de Bembibre también hace falta que corra un poco el aire. Desde aquí mando mi felicitación porque mantener esas jornadas tiene mucho mérito, chapó, pero creo que sí habría que modificar algunas cosillas».

El Godello

Bierzo o Rueda. «Tuve mis dudas, pero escuché al mago del vino —en referencia a Raúl Pérez— y me dejó muy tranquilo. La uva nace en la cepa, y la cepa se alimenta de la tierra; según lo que absorba la cepa, así será el resultado en la uva». «La temperatura influye. Por ejemplo, en Castilla se produce un Verdejo muy bueno, pero en el caso del Godello el suelo no es el mismo y la climatología tampoco. Aunque la uva o la planta sea la misma, el vino depende de lo que recibe y de aquello de lo que se alimenta». «La uva se hace en la viña y el vino en la bodega».

Gastronomía

Mercado. «Viene a comer mucha gente de fuera» y resaltó la importancia de tener una Estrella Michelin. «Capacidad técnica para poder tener una segunda estrella Michelin en el Bierzo existe, y no descarto obtener una segunda en el Muna. También hay que mirar a los Soles Repsol».