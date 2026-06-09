La Gasbi renueva la formación a la Policía Municipal de Ponferrada en el uso del desfibrilador

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El Servicio de Urgencias de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), en colaboración con el Grupo Bierzo Soporte Vital, ha impartido un curso de formación dirigido a la Policía Municipal de Ponferrada sobre el uso adecuado del desfibrilador externo automático (DEA), un dispositivo clave en la atención precoz de la parada cardiorrespiratoria y con el que los agentes ya han conseguido salvar casi una decena de vidas.

La actividad se ha desarrollado en las instalaciones del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), en doble turno de mañana y tarde, manteniendo en ambos horarios un mismo itinerario formativo. La jornada ha comenzado con el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo, José Ramón Casal, quien ha impartido una sesión teórica centrada en el reconocimiento de la parada cardiaca y la activación de la cadena de supervivencia.

El programa ha continuado con una demostración práctica de esta cadena de supervivencia, seguida de un taller en el que los participantes han podido entrenar las maniobras y el manejo del desfibrilador en situaciones simuladas.

La formación ha concluido con la realización de una prueba de evaluación y la cumplimentación de encuestas de satisfacción por parte de los asistentes.

Este curso responde a la necesidad de reacreditación periódica, que se realiza cada dos o tres años, para garantizar el uso correcto de los desfibriladores por personal no sanitario. En Castilla y León, esta formación es obligatoria para poder utilizar estos dispositivos fuera del ámbito estrictamente sanitario, lo que refuerza la importancia de estas iniciativas.

La acción formativa se enmarca en una estrategia integral de capacitación impulsada por el Servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo, que tendrá continuidad tras el verano con nuevas sesiones formativas. En concreto, está prevista la organización de un curso de primeros auxilios impartido por profesionales de enfermería, así como una formación específica en sanidad táctica, dirigida a mejorar la respuesta ante situaciones complejas en el entorno operativo.

Con este tipo de iniciativas, la Gasbi y los profesionales implicados refuerzan su compromiso con la seguridad y la salud de la ciudadanía, promoviendo una respuesta rápida y eficaz ante emergencias vitales en el ámbito comunitario.