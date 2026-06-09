Sancedo rediseña un proyecto de bungalós para dinamizar el turismo en Cueto

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La construcción de un establecimiento turístico con 16 unidades de alojamiento tipo bungalós y un edificio de usos comunes en la localidad de Cueto ha iniciado un nuevo paso administrativo. El Ayuntamiento de Sancedo ha sometido a información pública la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para desarrollar el proyecto promovido por IGD Royal Home.

La actuación se proyecta sobre varias parcelas ubicadas en Cueto y contempla, además de los alojamientos, un edificio destinado a servicios comunes.

El alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez González, ha explicado que se trata de la tercera vez que esta iniciativa se presenta desde 2025, aunque en esta ocasión las perspectivas son más favorables. Según él, los bungalós no cumplían algunas de las condiciones exigidas por la normativa urbanística vigente.

En los primeros planteamientos, el complejo contemplaba 22 bungalós. Sin embargo, el proyecto ha sido reformulado y reduce la capacidad a 16 unidades, ajustándose a la nueva normativa municipal aprobada.

Álvarez destacó que la aprobación de estas normas urbanísticas ha supuesto un cambio importante para la viabilidad de la iniciativa. «Ahora es mucho más probable que pueda concederse porque los 16 bungalós cumplen con la nueva normativa urbanística municipal ya aprobada», señaló. Además, explicó que la finca cuenta actualmente con servicios de agua potable y saneamiento, unas condiciones que facilitan su desarrollo.

El regidor aseguró que el Ayuntamiento ha trabajado para hacer posible la implantación de este proyecto turístico. «Lo hemos peleado también desde el Ayuntamiento», afirmó, al tiempo que destacó el renovado optimismo del promotor, IGD Royal Home, tras presentar nuevamente la propuesta.

El proyecto va más allá de la construcción de los alojamientos. Según ha avanzado el alcalde, las instalaciones incluirán una cafetería, una carpa para diferentes usos, una posible zona de restauración y varios servicios complementarios orientados al ocio. Entre ellos figuran instalaciones deportivas, con la previsión de habilitar pistas de pádel.