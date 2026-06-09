Un nuevo incendio amenaza Vega de Espinareda y es el séptimo desde marzo

En Vega de Espinareda, hay alguien que se empeña en prender fuego al monte y hoy ha vuelto a intentarlo. Las llamas se declararon poco antes de las dos de la tarde en Peña Piñera, entre Vega y Sésamo, y la rápida intervención de los medios movilizados permitió dar por controlado el incendio prácticamente una hora después. Es el segundo en tan solo cuatro días y el séptimo desde marzo. El sábado, un grupo de vecinos extinguió con medios propios otro intento en la avenida de Berlanga. Era de noche.

Tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba, una brigada helitransportada y un helicóptero han participado en las labores de extinción este mediodía. Dice el alcalde, Javier Salgado, que están teniendo suerte porque no hay otros grandes incendios y la respuesta puede ser inmediata, además de que el agua se coge de la playa fluvial, que está cerca; pero teme al verano y la poca disponibilidad de medios de extinción cuando tengan que centrarse en varios frentes a la vez.

De los incendios de clara intencionalidad declarados en las últimas semanas en el municipio de Vega de Espinareda, el más grave fue el que se produjo en el límite con Berlanga del Bierzo. Ardieron 35 hectáreas a mediados de abril. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León trabajan sobre el terreno, vigilan y trata de dar con el autor de los conatos; mientras el alcalde pide colaboración para tratar de indetificar a quien prende y poner fin a la amenaza.

"Pido a los vecinos que si ven algo o a alguien que pueda resultar sospechoso, que informen a los cuerpos de seguridad del Estado, a Medio Ambiente de la Junta o al propio Ayuntamiento", emplaza Javier Salgado.