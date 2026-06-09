El Ayuntamiento de Ponferrada desbroza la ribera del río Oza en Valdefrancos

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El Ayuntamiento de Ponferrada realiza los trabajos de desbroce en la zona de ribera del río Oza, en Valdefrancos. Así lo ha dado a conocer el concejal responsable de la Escuela Taller Municipal Pablo Voces, David Pacios, quien precisa que las actuaciones se han llevado a cabo en colaboración con la Concejalía de Medio Rural y con la participación activa del pedáneo y Junta Vecinal. De hecho, los trabajos de los participantes del PPMEF La Tebaida de la Escuela Taller se enmarcan dentro de los proyectos programados de intervención forestal y responden al firme compromiso con la defensa y protección del territorio.

En esta ocasión, se ha desarrrollado una importante intervención que ha sido muy agradecida por los vecinos y la Junta Vecinal de Valdefrancos, en una formación de ribera caracterizada por una humedad constante que favorece una profusa vegetación tanto en el estrato horizontal como vertical del bosque. Se trata de una pequeña área de la zona correspondería a un antiguo prado de inundación o vega. Las áreas trabajadas corresponden a zona de ribera, zona de servidumbre de uso reglamentario y algunos tramos de los márgenes del río Oza. Paralelo al río discurre una pista que sirve de acceso a múltiples fincas, de vía para labores de prevención y extinción de incendios, y de recorrido para caminantes y ciclistas. Se ha eliminado la totalidad de la vegetación herbácea y arbustiva mientras que se respetaron árboles de mayor porte.

Asimismo, los trabajos han perseguido un doble objetivo. Por un lado, la adecuación de la zona de servidumbre, definida como la franja de cinco metros lindante con el cauce reservada para la protección del ecosistema fluvial, el paso público peatonal y los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. Por otro, la mejora del acceso y recorrido del camino paralelo al margen del río Oza mediante el desbroce de sus orillas.

Hay que recordar que los programas Públicos Mixtos de Empleo-Formación están financiados con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. En definitiva, se trata de la conservación del ecosistema fluvial.