Las piscinas de verano de Ponferrada abren sus puertas el próximo 12 de junio

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El Ayuntamiento de Ponferrada abrirá sus piscinas de verano el próximo día 12 de junio. Así lo anunciado la concejala de Deportes, Eva González, de la apertura de las instalaciones El Plantío, Flores del Sil y Fuentesnuevas para este viernes.

Las instalaciones permanecerán abiertas todos los días hasta el 31 de agosto de 11.00 a 21.00 horas, mientras que las taquillas estarán disponibles para la venta de abonos de 11.00 a 15.30 y de 17.30 a 20.15 horas.

Para que la apertura se produzca en las mejores condiciones, tal y como recuerda Eva González, “la Brigada de Deportes viene realizando diversas tareas de mantenimiento tales como la impermeabilización de los vasos de chapoteo y cursillos en El Plantío, o la reparación de la albardilla de uno de los vasos de Fuentesnuevas. Asimismo, los usuarios de las piscinas de Flores del Sil podrán disfrutar este verano del nuevo bar, construido por la Escuela Taller para dar un mejor servicio”.

Por otro lado, en cada una de las instalaciones habrá una jornada de AquaParty con atracciones y juegos para los más jóvenes.

También, los cursillos de verano comenzarán el 1 de julio si bien la inscripción se abrirá el 23 de junio.