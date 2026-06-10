Ponferrada albergará más de 120 obras de Eduardo Chillida a partir del 3 de julio

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada ha recibido esta mañana las primeras piezas de la exposición “Eduardo Chillida.Pensar con las manos" , que podrá visitarse en este espacio expositivo a partir del próximo 3 de julio. Las seis primeras obras han sido trasladadas desde el camión hasta la Sala de Condensadores, donde se exhibirán más de 120 trabajos de quien está considerado como uno de los grandes referentes de la historia del arte. Así lo destacó la directora del Área de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Concepción Fernández, quien definió a Chillida como “un autor universal, reconocido internacionalmente y uno de los grandes referentes del siglo XX”.

La muestra, de acceso gratuito y abierta al público que permanecerá abierta hasta el 10 de enero, permitirá establecer un diálogo entre la obra del artista y el espacio industrial de La Térmica Cultural. Los visitantes podrán apreciar tanto la estrecha relación que el creador mantenía con el espacio como su trabajo con materiales como el hierro y el acero.

Entre las piezas expuestas habrá gravitaciones, obra gráfica y esculturas procedentes del Museo Chillida Leku y de la colección de la Fundación Juan March, actualmente expuesta en Madrid.

La llegada de esta exposición supone un hito para La Térmica Cultural y representa, al mismo tiempo, un importante reto organizativo para todo el equipo del centro.

“Cada vez somos más conocidos y reconocidos a nivel estatal. Esta exposición nos sitúa en el mapa y es muy importante para Ponferrada, ya que contribuye a dinamizar el territorio con grandes nombres y referentes culturales”, señaló Concepción Fernández.

Además, está previsto un programa de actividades paralelas que complementará la exposición y acercará al público la figura y la obra de Eduardo Chillida.

Interior del camión que transportaba las obrasL.DE LA MATA

Se trasladaron a la Sala de Condesadores de La TérmicaL.DE LA MATA