Miguel Basurco cruzará el Canal de la Mancha en defensa de la sanidad en El Bierzo

El portavoz del colectivo, Tito Gago, y Miguel Basurco durante la presentación de la hazañaL. DE LA MATA

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Miguel Basurco volverá a poner el deporte al servicio de la causa de OncoBierzo. El próximo mes de julio intentará cruzar a nado el Canal de la Mancha, una de las pruebas más exigentes del mundo de la natación en aguas abiertas, con el objetivo de dar visibilidad a la situación sanitaria que atraviesa la comarca de El Bierzo y respaldar la labor de la asociación.

La travesía, que une las localidades de Dover y Calais a través de más de 40 kilómetros de mar abierto, representa el mayor desafío afrontado hasta la fecha por Basurco. Sin embargo, el deportista insiste en que el verdadero protagonista es la reivindicación que lo acompaña.

«No lo hago por una medalla ni por un récord, sino para ayudar a que no se olvide el problema que seguimos teniendo en nuestra comarca», señaló durante la presentación del proyecto.

Tito Gago, portavoz del colectivo, agradeció que Basurco haya vuelto a elegir a la asociación como destinataria de su desafío solidario, tal y como ya hizo el pasado año con su cruce del Estrecho de Gibraltar.

La organización aprovechó la presentación para insistir en que las carencias del Hospital El Bierzo continúan siendo una realidad. Según denunciaron, la falta de especialistas sigue afectando a numerosas áreas asistenciales, especialmente a Oncología, pero también a servicios como Radiología, Anestesiología o Cardiología.

«Aunque desde algunos ámbitos se transmite una imagen muy positiva de la situación, la realidad es que seguimos lejos de contar con las plantillas que necesita el hospital», explicó Tito.

OncoBierzo considera fundamental mantener viva la reivindicación para evitar que el problema desaparezca del debate público y continuar reclamando una atención sanitaria equivalente a la del resto de territorios.

Basurco afrontará la prueba entre el 13 y el 20 de julio, dentro de la ventana oficial asignada por la organización británica que regula los cruces del Canal de la Mancha.

«Yo no soy nadador profesional, soy corredor. Llevo más de un año preparándome específicamente para esta prueba y he tenido que cambiar muchos hábitos de vida para llegar en las mejores condiciones posibles», afirmó.

El berciano estima que necesitará entre 16 y 20 horas de esfuerzo continuo para alcanzar la costa, aunque factores como las corrientes, las mareas, el frío o la alimentación durante la travesía pueden alterar significativamente el desarrollo del intento.

Más allá del desgaste físico, Basurco reconoce que sus principales preocupaciones son la adaptación al agua fría y la capacidad de mantener una correcta alimentación durante tantas horas de nado.

«Mentalmente sé que voy preparado y mi preocupación es que el cuerpo responda. El frío, la alimentación o cualquier problema digestivo pueden marcar la diferencia entre terminar o no terminar», explicó.

Basurco, que vivió de cerca la realidad sanitaria berciana durante una larga etapa hace una década, considera que el deporte puede convertirse en una herramienta eficaz para mantener viva la reivindicación.

«Las noticias pasan muy rápido y corremos el riesgo de olvidar los problemas. Quiero que este reto sirva para recordar que todavía queda mucho por hacer para garantizar una sanidad pública digna en El Bierzo», aseguró.