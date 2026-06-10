Ponferrada inicia las obras de arreglo del paseo del río Sil

Publicado por M. C. Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha iniciado, hoy, las obras de reparación del paseo del río Sil, que quedó seriamente afectado tras el temporal de lluvias que tuvo lugar en la recta final del invierno. Ha sido la concejala de Fomento, Lidia Coca, la encargada de informar del arranque de unos trabajos que se hacen en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y que se habían convertido en una «prioridad» para el equipo de gobierno, ya que este paseo a orillas del Sil en pleno casco urbano es un espacio muy utilizado en el día a día de los vecinos de la ciudad, tanto para la práctica deportiva como para el ocio y el descanso.

Coca ha explicado también que «el Ayuntamiento ya ha reclamado a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil la responsabilidad sobre esta obra», como organismo competente; pero la intención del gobierno local es resolver los desperfectos cuando antes y por eso ha iniciado la reparación por su cuenta. «La urgencia nos obliga a adelantarnos a través de un contrato menor a cargo del Consistorio», apuntó la concejala de Fomento. La empresa que ejecutará los trabajos es Actividades Forestales Castro».

El paseo del río Sil se cerrará por tramos en función de la necesidad y según vayan transcurriendo los trabajos. Una circunstancia de cierre temporal y puntual que el Ayuntamiento anunciará convenientemente «para importunar lo menos posible a los ciudadanos a la vez que se intenta acabar los trabajos con la mayor celeridad», aseguró Lidia Coca.

Fue a finales de febrero cuando, una sucesión de borrascas que provocó desbordamientos del cauce, destrozó el paseo del río Sil en Ponferrada tan solo unas semanas después de que se inaugurara la mejora acometida en casi medio kilómetro para revitalizar este espacio de la ciudad, con una inversión de 385.000 euros que fue el punto de partida de un proyecto más ambicioso de renaturalización del margen del Sil.