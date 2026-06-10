Los Bomberos de Ponferrada serán Gran Maestre Honorífico de la Noche Templaria

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El nombramiento de Gran Maestre Honorífico es no de los actos más destacados de la Noche Templaria que Ponferrada celebra cada primer fin de semana de julio. Un reconocimiento con el que la Asociación de Amigos de la Noche Templaria distingue a personas y/o colectivos que sobresalen por su labor profesional y su trabajo en favor del Bierzo y Ponferrada. Este año, el honor se los llevarán los integrantes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada.

Este nombramiento quiere reconocer la labor que los bomberos desempeñan diariamente, y en especial, la desarrollada durante los incendios sufridos en el pasado verano.